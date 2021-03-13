Мужчина перенес больше 10 клинических смертей за ночь

Молодой житель Петербурга, который из-за врожденного заболевания склонен к тромбозу, за одну ночь 15 раз переживал клиническую смерть. Об этом сообщают «КП» и телеканал «Звезда».

Ухудшение состояния 30-летнего мужчины спровоцировало то, что он принял горячий душ.

По словам Антона Димова, он решил провести гигиеническую процедуру перед походом в больницу. После душа у петербуржца заломило в груди, потемнело в глазах, губы его посинели, а конечности сделались белыми, он начал задыхаться.

На «скорой» Димова отвезли в реанимацию, где подключили к аппарату искусственного дыхания. Несмотря на ИВЛ, уровень кислорода в крови пациента резко понизился, одна за другой последовали клинические смерти — всего за 12 часов больной перенес их числом 15.

Врачи вывели его из искусственной комы тремя днями спустя.

«Когда я очнулся, мне вынули трубку, я наконец-то смог сказать что-то. До этого момента трубки были в горле. То есть ты пытаешься что-то говорить, а звука нет. Когда их вынули, я услышал свой голос, и стало очень легко», —отметил мужчина.

Все его мысли о том, чтобы «полностью вернуться к нормальной жизни, подправить свое здоровье».