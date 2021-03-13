Канадский «Карлсон» создал установку с пропеллером для катания на коньках

Карантинные мероприятия во время пандемии коронавируса, вынуждают многих активных людей искать оригинальные и не всегда безопасные развлечения. Изобретатель Брайдон Гибсон, инженер, окончивший Карлтонский университет и работающий в компании Blackberry QNX по проектированию автономных транспортных систем, создал установку, основанную на идее, позаимствованной у известного Карлсона, который живет на крыше.



Гибсон проживает в канадской Оттаве и во время пандемии работает из дому и имеет много свободного времени. В результате инженер объединил пропеллер с моторчиком, позволяющий развивать скорость на коньках до впечатляющих 40 км/ч. Единственным и критическим недостатком установки Гибсона является полное отсутствие систем обеспечивающих безопасность пользователя.

Изобретатель в шутку называет свое изобретение «реактивным ранцем», однако на самом деле силовой установкой устройства является двигатель, снятый с косилки для уничтожения сорняков. Тормозов нет, но есть аварийный выключатель, который отключает мощность, «когда что-то пойдет не так».

38-сантиметровый пропеллер крепится к деревянной раме, имеется дроссельная заслонка из ручки тормоза и троса от 10-скоростного велосипеда. Крепится система, на спину при помощи ремней позаимствованных у обычного рюкзака. Общая масса изобретения – 6 кг.

Пропеллер не защищен кожухом и может нанести серьезные травмы. Однажды Гибсон уже едва не расстался с пальцем. Для начала работы пропеллер следует раскрутить вручную, поэтому изобретателю необходим помощник. Ими в свое время выступали друг, старшая сестра и мама инженера.

Изобретение стало популярным благодаря видео мчащегося на коньках со скоростью 40 км/ч Гибсона, которое его сестра разместила в сети TikTok. В ближайшем будущем неустрашимый инженер планирует выпустить модифицированную модель установки с более мощным двигателем и пропеллером большего диаметра.