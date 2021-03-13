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Елизавета II предпочла обсудить марсоход и Гагарина вместо интервью Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике после скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает Sky.

Она присоединилась к экспертам и школьникам на виртуальном мероприятии, посвященном Британской неделе науки. Среди прочего, она порассуждала о миссии марсохода Perseverance и вспомнила свое знакомство с первым человеком в космосе. Так, отвечая на вопрос, каким был Юрий Гагарин, она с улыбкой ответила: «Русским».

Телеканал отмечает, что Елизавета не показывала ни малейшей тревожности, несмотря на скандал, разразившийся после ряда высказываний Маркл.

В понедельник, 8 марта, телеканал CBS показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Меган призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе. Также стало известно, что они лишились финансовой поддержки королевской семьи в первой половине 2020 года, а принц Чарльз несколько месяцев отказывался разговаривать с сыном.

13 марта, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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