Элизабет Бенкс снимет фильм про медведя под кокаином

Американская актриса, режиссёр и сценарист Элизабет Бенкс (совместно с режиссёром и сценаристом Крисом Миллером, который должен выступить продюссером) подписала контракт с компанией Universal Pictures на съемку фильма под названием «Кокаиновый медведь», который описывается как «приводимый в движение персонажами триллер, вдохновленный реальными событиями», пишет издание Variety.

События, которые легли в основу фильма, произошли в декабре 1985 года. Дикий черный медведь прогуливался по национальному лесу Чаттахучи-Окони в американском штате Джорджия и нашел 40 пластиковых пакетов с кокаином на сумму 15 миллионов долларов. Он съел их и умер от передозировки.Судмедэксперт, проводивший вскрытие медведя, сообщил, его желудок «буквально до краев забит кокаином», а причиной смерти стали «кровоизлияние в мозг, дыхательная недостаточность, гипертермия, почечная недостаточность, сердечная недостаточность, инсульт».

В сентябре 1985 года, Эндрю Торнтон, коррумпированный офицер полиции, занимающийся контрабандой наркотиков, перевозил кокаин на небольшом самолете, и у него возникла проблема с двигателем. Испугавшись, Торнтон постарался выбросить как можно больше кокаина из самолета, а затем выпрыгнул с парашютом. Но парашют не раскрылся полностью, и Торнтон погиб от удара о землю в штате Теннесси. Часть кокаина Торнтон выбросил еще пролетая над соседней Джорджией — ее и нашел спустя несколько месяцев 80-килограммовый медведь, получивший посмертно кличку Pablo Escobear.