Эдди Мерфи пообещал третью «Поездку в Америку» через 16 лет

Поклонникам комедии «Поездка в Америку» и ее продолжения предстоит запастись терпением, чтобы узнать продолжение истории наследника Замунды. Как рассказал исполнитель главной роли Эдди Мерфи, триквел будет готов, когда ему исполнится 75 лет.

«У меня уже есть идеи для «Поездки в Америку 3″, но они не будут реализованы в ближайшие 16 лет. Мне должно быть 75 лет для этого, то есть я не должен выглядеть на этот возраст, а действительно быть 75-летним», — отметил он, не вдаваясь в детали.

Отметим, что «Поездка в Америку 2» была создана студией Paramount Pictures и изначально предназначалась для широкого проката. Однако из-за эпидемии коронавируса нового типа было принято решение уступить фильм компании Amazon.

Сумма сделки оценивалась в 125 миллионов долларов. В итоге сиквел стал одним из самых популярных проектов в стримингах, опередив по числу просмотров такие блокбастеры, как «Чудо-женщина 2: 1984» и другие.

«Королевская семья Замунды вернулась, и зрители по всему миру приветствовали ее с энтузиазмом! Премьера «Поездки в Америку 2″ намного превзошла любые наши самые смелые ожидания. Совершенно очевидно, что новое поколение зрителей присоединилось к огромной преданной фанатской базе, которая ранее обожала волшебный мир, созданный феноменальным Эдди Мерфи, невероятно талантливой командой кинематографистов и выдающимся актерским составом», — говорилось в заявлении Amazon.