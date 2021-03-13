Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались

51-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес и 45-летний бейсболист Алекс Родригес расстались. Пара была вместе четыре года, причем последние два — помолвлена. Влюбленные дважды переносили свадьбу из-за пандемии коронавируса, а в декабре прошлого года невеста заявила, что вообще задумалась о том, что им с Алексом не нужен брак.

Что стало причиной разрыва звезд, неизвестно, но недавно в сети широко обсуждались слухи о неверности Родригеса: якобы спортсмен флиртовал с молодой звездой реалити-шоу Мэдисон ЛеКрой. Родригес все отрицал, в его защиту выступили друзья, но скандал все равно случился.

Мэдисон ЛеКрой

Тогда Дженнифер поддержала бойфренда, и вскоре их вместе увидели на Суперкубке — пара держалась как ни в чем не бывало. Однако после этого разговоры о неверности Родригеса начали множиться.