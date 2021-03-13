Помоги Сайту бесплатно! Подпишись на нас в - Google-news
 
  »

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались

51-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес и 45-летний бейсболист Алекс Родригес расстались. Пара была вместе четыре года, причем последние два — помолвлена. Влюбленные дважды переносили свадьбу из-за пандемии коронавируса, а в декабре прошлого года невеста заявила, что вообще задумалась о том, что им с Алексом не нужен брак.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Что стало причиной разрыва звезд, неизвестно, но недавно в сети широко обсуждались слухи о неверности Родригеса: якобы спортсмен флиртовал с молодой звездой реалити-шоу Мэдисон ЛеКрой. Родригес все отрицал, в его защиту выступили друзья, но скандал все равно случился.

Мэдисон ЛеКрой

Мэдисон ЛеКрой

Тогда Дженнифер поддержала бойфренда, и вскоре их вместе увидели на Суперкубке — пара держалась как ни в чем не бывало. Однако после этого разговоры о неверности Родригеса начали множиться.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
13 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  