«Бессознательное работает»: эксперты оценили вероятность увидеть вещий сон

Люди с тонкой душевной организацией могут видеть вещие сны, но этот вопрос малоизучен и относиться к сновидениям надо скептически. Так считает астролог Павел Глоба.

В комментарии в честь Всемирного дня сна, отмечаемого 12 марта, Глоба предположил, что чаще могут видеть вещие сны те, кто родился под «водными» знаками зодиака (Рак, Скорпион, Рыбы), потому что стихия воды всегда связывалась с тонкой чувствительностью, предсказаниями, интуицией. Он привел примеры: Альберт Эйнштейн, Рыба по гороскопу, обладал развитой интуицией, а Никола Тесла (Рак) видел вещие сны и обладал уникальным даром предчувствия. При том, добавил Глоба, что это были люди науки, люди-скептики. И все же они видели вещие сны.

О себе Глоба сказал, что было два «реально подтвержденных случая» вещих снов. «Объяснить не могу, но они подтвердились очень четко», — признался он.

В свою очередь, психолог-консультант Психологического центра на Волхонке Илья Шабшин отметил, что, с точки зрения психологии, вещие сны могут быть проявлением бессознательного, которое является «режиссером» сновидений. «Ночью, когда мы спим, сознание не работает, а бессознательное работает. И может отразить в сюжете сновидения ту информацию, которая у него есть, а у сознания его нет», — объяснил он. Если человек запоминает такой сон — в будущем он может совпасть с событиями реальной жизни, то есть — стать вещим.

Однако, предупредил психолог, не следует воспринимать сновидения как пророчества, это просто один из вариантов развития событий. Тем более что большинство снов люди просто не помнят.