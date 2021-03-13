«Аватар» может забрать у «Мстителей: Завершение» звание самого кассового фильма

Долгое время самым кассовым фильмом считался «Титаник», вышедший на экраны в 1997 году и завоевавший рекордное количество «Оскаров»: он собрал 11 статуэток. Другое творение Джеймса Кэмерона, «Аватар», получил всего 3 премии «Оскар», однако по коммерческому показателю он превзошел фильм-катастрофу, повествующий о любви аристократки Роуз Дьюитт Бьюкейтер и художника-бродяги Джека Доусона.

Научно-фантастический фильм «Аватар» в течение 10 лет удерживал статус самого кассового фильма. Режиссер еще в 1990-х начал создавать историю о Джейке Салли — бывшем морском пехотинце, лишившемся ног, но сумевшем себя реализовать на другой планете, где ученые разработали технологию аватара. Правда, в прокат картина вышла в 2009 году, но успела собрать почти 2,8 миллиарда долларов. Однако в 2019 году рекорд был побит фильмом «Мстители: Финал». Он обогнал предыдущего лидера на 7 миллионов долларов.

Теперь стало известно, что «Аватар» снова появится на широких экранах. Блокбастер покажут в кинотеатрах Китая. Об этом стало известно еще в прошлом году. Такой ход китайцы выбрали в условиях пандемии, чтобы вернуть зрителей. Для того чтобы «Аватар» снова поднялся на первую строчку рейтинга, ему надо собрать всего 7,4 миллиона долларов. Если же фильм вернут в прокат и в других странах, то сборы будут еще больше. Правда, такой информации пока не поступало.