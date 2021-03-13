Астрономы зафиксировали гигантскую черную дыру в движении

Ученые знали, что сверхмассивные черные дыры могут блуждать в космосе, но зафиксировать их в движении нелегко. Теперь исследователи Центра астрофизики в США выявили самый яркий случай, когда супермассивная черная дыра находится в движении. Результаты их исследования появились в научном издании Astrophysical Journal.

«Мы не ждем, что большинство черных дыр будут находиться в движении; обычно они наоборот находятся на одном месте. При этом они настолько тяжелы, что их трудно заставить двигаться. Подумайте, насколько сложнее пнуть шар для боулинга, а не футбольный мяч», — отметили исследователи.

По словам исследователей, при изучении с помощью комбинированной сети радиоантенн с использованием метода, известного как интерферометрия с очень длинной базой (VLBI), устройства могут помочь очень точно измерить скорость черной дыры.

Также техника помогла команде определить, что девять из десяти супермассивных черных дыр находятся в состоянии покоя, но одна из них выделяется и, похоже, находится в движении. Расположенная на расстоянии 230 млн световых лет от Земли, черная дыра находится в центре галактики под названием J0437+2456. Ее масса примерно в три миллиона раз больше массы нашего Солнца.

Используя последующие наблюдения команда подтвердила свою первоначальную теорию.