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Актриса разделась догола на кинопремии «Сезар» в знак протеста

Корина Масьеро

Французская актриса Корина Масьеро разделась на сцене во время кинопремии «Сезар» в знак протеста против закрытия культурных учреждений в стране из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что 57-летняя актриса вручала награды в номинации «Лучшие костюмы». На сцену она вышла в костюме осла и с нанесенной на лицо красной краской. После она поддержала артистов, которые заняли парижский театр «Одеон» и требуют открытия культурных учреждений.

В конце своего выступления Масьеро разделась догола. На ее груди была надпись No culture, no future (англ. Нет культуры — нет будущего), а на спине — вероятно, обращение к премьер-министру страны Жану Кастексу с требованием «вернуть искусство». «Сейчас мы такие — абсолютные голые», — заключила актриса, имея в виду своих коллег.

Премия «Сезар» вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года. 46-я по счету церемония вручения наград за заслуги в области французского кинематографа проходит 12 марта.

13 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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