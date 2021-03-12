ВВС США получили первый тяжеловооруженный истребитель F-15EX

ВВС США 10 марта 2021 года получили первый тяжеловооруженный истребитель F-15EX Advanced Eagle. Как пишет Defense News, в ближайшее время военные приступят к летным испытаниям самолета. Как ожидается, в апреле текущего года ВВС США получат второй такой самолет, а до конца 2023 года — еще шесть F-15EX. В общей сложности военные рассчитывают приобрести до 200 новых истребителей.

Boeing представил проект модернизации истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle летом 2018 года. После завершения разработки F-15EX станет самым вооруженным истребителем в мире — одна из его боевых конфигураций предполагает оснащение 22 ракетами класса «воздух-воздух», а другая — восемью ракетами класса «воздух-воздух» и 28 корректируемыми авиационными бомбами SDB.

Проект F-15EX предполагает усиление конструкции фюзеляжа и крыла, установку новых двигателей. Истребитель оснащен «стеклянной» кабиной пилота, системой вывода важной информации на нашлемный дисплей, новым компьютером управления полетными заданиями, усовершенствованными системами радио- и спутниковой связи, новой системой предупреждения о радиолокационном облучении и пусках ракет, а также инфракрасной поисково-следящей системой.