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Леди Гага и Адам Драйвер на съемках фильма House of Gucci в Милане В Євросоюзі розглядають запровадження електронних в’їзних віз » В Україні минулої доби зафіксовано майже 13 тис. заражень COVID-19 Станом на ранок п’ятниці, 12 березня, в Україні зафіксовано 1 438 468 випадків зараження коронавірусом COVID-19, із них 27 915 — летальні, 1 214 876 людей одужали Про це повідомляє пресслужба МОЗ. Упродовж доби 11 березня було зафіксовано ​​12 946 нових випадків (із них діти — 649, медпрацівники — 450), 230 пацієнтів померли, 4630 — одужали. По регіонах захворюваність розповсюджується наступним чином: м. Київ — 896 випадків;

Вінницька область — 940 випадків;

Волинська область — 272 випадки;

Дніпропетровська область — 665 випадків;

Донецька область — 499 випадків;

Житомирська область — 1 310 випадків;

Закарпатська — 568 випадків;

Запорізька область — 272 випадки;

Івано-Франківська область — 695 випадків;

Київська область — 697 випадків;

Кіровоградська область — 78 випадків;

Луганська область — 111 випадків;

Львівська область — 704 випадки;

Миколаївська область — 358 випадків;

Одеська область — 757 випадків;

Полтавська область — 304 випадки;

Рівненська область — 269 випадків;

Сумська область — 431 випадок;

Тернопільська область — 566 випадків;

Харківська область — 688 випадків;

Херсонська область — 87 випадків;

Хмельницька область — 491 випадок;

Черкаська область — 338 випадків;

Чернівецька область — 658 випадків;

Чернігівська область — 292 випадки. «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій (940), м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях», — зазначили у МОЗ.