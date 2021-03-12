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В Україні минулої доби зафіксовано майже 13 тис. заражень COVID-19

Станом на ранок п’ятниці, 12 березня, в Україні зафіксовано 1 438 468 випадків зараження коронавірусом COVID-19, із них 27 915 — летальні, 1 214 876 людей одужали

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Упродовж доби 11 березня було зафіксовано ​​12 946 нових випадків (із них діти — 649, медпрацівники — 450), 230 пацієнтів померли, 4630 — одужали.

По регіонах захворюваність розповсюджується наступним чином:

  • м. Київ — 896 випадків;
  • Вінницька область — 940 випадків;
  • Волинська область — 272 випадки;
  • Дніпропетровська область — 665 випадків;
  • Донецька область — 499 випадків;
  • Житомирська область — 1 310 випадків;
  • Закарпатська — 568 випадків;
  • Запорізька область — 272 випадки;
  • Івано-Франківська область — 695 випадків;
  • Київська область — 697 випадків;
  • Кіровоградська область — 78 випадків;
  • Луганська область — 111 випадків;
  • Львівська область — 704 випадки;
  • Миколаївська область — 358 випадків;
  • Одеська область — 757 випадків;
  • Полтавська область — 304 випадки;
  • Рівненська область — 269 випадків;
  • Сумська область — 431 випадок;
  • Тернопільська область — 566 випадків;
  • Харківська область — 688 випадків;
  • Херсонська область — 87 випадків;
  • Хмельницька область — 491 випадок;
  • Черкаська область — 338 випадків;
  • Чернівецька область — 658 випадків;
  • Чернігівська область — 292 випадки.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій (940), м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях», — зазначили у МОЗ.

12 марта, 2021 | Category: Новини українською, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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