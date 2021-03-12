В Україні минулої доби зафіксовано майже 13 тис. заражень COVID-19

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Упродовж доби 11 березня було зафіксовано 12 946 нових випадків (із них діти — 649, медпрацівники — 450), 230 пацієнтів померли, 4630 — одужали.
По регіонах захворюваність розповсюджується наступним чином:
- м. Київ — 896 випадків;
- Вінницька область — 940 випадків;
- Волинська область — 272 випадки;
- Дніпропетровська область — 665 випадків;
- Донецька область — 499 випадків;
- Житомирська область — 1 310 випадків;
- Закарпатська — 568 випадків;
- Запорізька область — 272 випадки;
- Івано-Франківська область — 695 випадків;
- Київська область — 697 випадків;
- Кіровоградська область — 78 випадків;
- Луганська область — 111 випадків;
- Львівська область — 704 випадки;
- Миколаївська область — 358 випадків;
- Одеська область — 757 випадків;
- Полтавська область — 304 випадки;
- Рівненська область — 269 випадків;
- Сумська область — 431 випадок;
- Тернопільська область — 566 випадків;
- Харківська область — 688 випадків;
- Херсонська область — 87 випадків;
- Хмельницька область — 491 випадок;
- Черкаська область — 338 випадків;
- Чернівецька область — 658 випадків;
- Чернігівська область — 292 випадки.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій (940), м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях», — зазначили у МОЗ.
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