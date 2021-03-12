В России запретят выбрасывать советские газеты и журналы

Депутаты Госдумы от “Единой России” Александр Хинштейн и Елена Ямпольская внесли в парламент законопроект, запрещающий библиотекам уничтожать или утилизировать советские фонды времён Второй мировой войны. Текст опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Книги, газеты, журналы, листовки и плакаты, изданные в Советском Союзе, предложено запретить выбрасывать. Библиотеки, в том числе частные, будут обязаны обеспечивать их сохранность. Вся печатная продукция, изданная с 1 сентября 1939 до 1947 года включительно, будет приравнена к книжным памятникам

«За поджаренную на вечном огне сосиску – человека привлекут к ответственности, а за костёр из листовок и плакатов времён ВОВ – нельзя даже погрозить пальцем», – прокомментировал инициативу Хинштейн в своём телеграм-канале. В пояснительной записке к документу сказано, что охрана советских газет времён работы военной цензуры поможет «хранить правду о Великой Победе».