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В России запретят выбрасывать советские газеты и журналы

Первый лист газеты "Правда". Фотография Вячеслава Молотова и Адольфа Гитлера в имперской канцелярии

Депутаты Госдумы от “Единой России” Александр Хинштейн и Елена Ямпольская внесли в парламент законопроект, запрещающий библиотекам уничтожать или утилизировать советские фонды времён Второй мировой войны. Текст опубликован на сайте нижней палаты парламента.

«За поджаренную на вечном огне сосиску – человека привлекут к ответственности, а за костёр из листовок и плакатов времён ВОВ – нельзя даже погрозить пальцем», – прокомментировал инициативу Хинштейн в своём телеграм-канале. В пояснительной записке к документу сказано, что охрана советских газет времён работы военной цензуры поможет «хранить правду о Великой Победе».

12 марта, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
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