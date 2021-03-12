В России отменять пособия по безработице и на детей для большинства нуждающихся

Российские власти готовят реформу самой крупной программы по борьбе с бедностью — выплат на детей.Как сообщает «Коммерсант», Минтруд предлагает ограничить поддержку «подозрительно бедных» семей, у которых формально низкие доходы, но имеется значительное по российским стандартам имущество.

Сейчас, чтобы семья могла получить помощь от государства, ее белые доходы должны быть ниже установленной в субъекте черты бедности. В результате пособия могут доставаться людям со значительными серыми доходами, считают чиновники.

Помимо «имущественной обеспеченности», Минтруд предлагает ввести второй фактор ценза — нулевой доход.

Выплаты предлагается ограничить людям без легальных доходов (зарплат, пенсий, гонораров, стипендий) и тем, кто не работает, не имея на то «уважительных причин».

Такими уважительными причинами будут считаться: уход за детьми для одного из родителей в многодетной семье; уход за ребенком, если речь идет о единственном родителе (то есть второй родитель умер, пропал без вести или не установлен, то есть отсутствует в свидетельстве о рождении); уход за ребенком до 3 лет; уход за ребенком-инвалидом, инвалидом, пожилым человеком старше 80 лет.

Также в списке — обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет, срочная служба в армии и трехмесячный период после демобилизации, прохождение лечения длительностью от трех месяцев, отбывание наказания и трехмесячный период после освобождения из мест лишения свободы.

Статус безработного, по идее Минтруда, может быть «уважительной причиной» только в течение шести месяцев при условии официальной регистрации в центрах занятости.

В прошлом году на различные программы поддержки семей с детьми федеральный бюджет потратил 1,577 трлн рублей — пятую часть всех расходов на «социальную политику».

В 2021-м ассигнования решено урезать на треть — до 991 млрд рублей.

В среду, 10 марта, президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума.

Если ранее всем семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, пособие выплачивалось в одинаковом размере — 50% от регионального прожиточного минимума на детей, то теперь оно будет назначаться более адресно.

«Задача правил — обеспечить максимальную адресность выплаты, предусмотрев комплексную оценку нуждаемости, включающую оценку доходов и имущественной обеспеченности граждан, сохранив простой способ получения выплаты: по одному заявлению, поданному в электронном виде или в МФЦ (органах соцзащиты)», — пояснили в пресс-службе Минтруда.