В ООН сообщили о пытках и жестоком обращении с задержанными в Крыму

Помощник генсека ООН по правам человека и глава управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в Нью-Йорке Илзе Брандс-Кехрис обвинила крымскую полицию и региональное управление ФСБ в произвольных задержаниях и исчезновениях людей в Крыму, пытках и жестоком обращении в отношении задержанных.

«В ходе своего предыдущего доклада по Крыму Совету безопасности 6 марта 2020 года я говорила о произвольном задержании и исчезновении 43 лиц с 2014 по 2018 годы, что было задокументировано УВКПЧ. К предполагаемым исполнителям относятся представители групп ополченцев, агенты ФСБ и другие правоохранительные органы, включая крымскую полицию», — сказала Брандс-Кехрис на проходящем в пятницу неформальном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном «7 годам нарушения украинского суверенитета и территориальной целостности».

По словам помощника генсека ООН, управление «продолжает получать достоверную информацию, утверждающую о пытках и жестоком обращении со стороны российской службы безопасности (ФСБ — прим. „Росбалта“) и полиции в Крыму против лиц, лишенных свободы, до и после их помещения в места заключения».

УНИАН сообщает, что Брандс-Кехрис отметила, что «из-за отсутствия доступа Мониторинговой миссии ООН на полуостров работать приходится удаленно, проводя интервью и опросы крымчан, которые стали жертвами пыток и права которых нарушили, а также анализируя публичную информацию и официальную статистику».

Кроме того, по словам помощника генсека, родственники и бывшие заключенные жалуются на условия содержания в местах заключения, в частности, антисанитарию, отсутствие вентиляции, высокую влажность, неоказание медицинской помощи и прочее.

«Россия продолжает применять свое уголовное законодательство на полуострове в нарушение норм международного права… В частности, преследуя крымских активистов и граждан за якобы участие в организациях, в том числе религиозных и политических, которые в России запрещены и признаны террористическими, однако на территории Украины разрешены», — отметила он.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сегодня в Крыму и на территории Российской Федерации в местах заключения содержатся 114 граждан Украины, большинство из них — 78 — крымскотатарской национальности.