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В Нигерии боевики похитили около 50 учениц школы-интерната

Неизвестные вооруженные лица похитили учащихся школы-интерната в штате Кадуна в Нигерии. Об этом агентству «Анадолу» сообщили источники в местных силах безопасности.

Согласно информации, неизвестные вооруженные лица совершили нападение на школу-интернат в районе Мандо.

Похищены учащиеся интерната.

По данным британской телерадиокомпании ВВС, все похищенные — девочки, их было около 50 человек.

В 2020 году в результате вооруженных нападений в штате Кадуна погибли 937 человек, 1 тыс. 972 были похищены.

С начала текущего года в Нигерии было совершено три похищения учащихся школ-интернатов. В связи с ростом числа подобных случаев ряд провинций отменили занятия в школах.

12 марта, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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