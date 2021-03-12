В Нигерии боевики похитили около 50 учениц школы-интерната

Согласно информации, неизвестные вооруженные лица совершили нападение на школу-интернат в районе Мандо.

Похищены учащиеся интерната.

По данным британской телерадиокомпании ВВС, все похищенные — девочки, их было около 50 человек.

В 2020 году в результате вооруженных нападений в штате Кадуна погибли 937 человек, 1 тыс. 972 были похищены.

С начала текущего года в Нигерии было совершено три похищения учащихся школ-интернатов. В связи с ростом числа подобных случаев ряд провинций отменили занятия в школах.