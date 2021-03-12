В Англии нашли дом для верящих в приметы

В английском городе Сток-он-Трент, графства Стаффордшир, нашли дом, который посчитали идеальной недвижимостью для верящих в приметы жильцов. Ассоциация связана с формой входной двери, сделанной в виде подковы. Об этом сообщает DailyMail.

Дом относится к объектам культурного наследия и в XX веке служил кузницей герцога Сазерленда. Позже здание было полностью реконструировано. Особенностью постройки служит большая закругленная дверь, напоминающая подкову, которую называют символом счастья. Владельцы выставили недвижимость на продажу и хотят выручить от сделки 575 тысяч фунтов стерлингов (более 58 миллионов рублей).

В доме располагаются три спальни, гостиная, две ванные комнаты, кухня, соединенная со столовой, рабочий кабинет и бар. На участке также есть внутренний двор. Интерьер комнат выполнен в теплых тонах с акцентами в виде розовых и оранжевых панелей на стенах, коричневых диванов и каменной кладки. По словам риелтора, предыдущие владельцы часто устраивали в доме вечеринки. Агент по недвижимости предположила, что необычная планировка подойдет как молодой паре, так и пожилому владельцу.