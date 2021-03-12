Ученые нашли планету с уникальной атмосферой

Об обнаружении уникальной скалистой планеты GJ 1132 b было объявлено в 2015 году. Ее масса в 1,66 раза превышает массу Земли, а по размерам она превосходит ее в 1,16 раза. Экзопланета удалена всего на 41 световой год, что делает ее относительно близкой к Солнечной системе. Период ее обращения вокруг родительской звезды — красного карлика Глизе 1132 — составляет 1,6 дня. Она всегда обращена к светилу одной стороной, и температура на ее поверхности составляет 257 градусов Цельсия. Кроме того, планета подвергается излучению, которое в 15 раз сильнее того, что Земля получает от Солнца.

Астрономы полагают, что первоначально экзопланета относилась к классу мини-Нептунов, который представляет промежуточное звено между планетами скалистого типа и нептунами. Она обладала довольно толстой атмосферой, однако излучение Глизе «сдуло» газовую оболочку за пять миллиардов лет существования GJ 1132 b. Новые наблюдения, проведенные с помощью телескопа MPG/ESO в Чили, выявили у планеты вторичную атмосферу.

Нынешняя газовая оболочка состоит из водорода, синильной кислоты, метана и аммиака. Атмосферное давление у поверхности аналогично атмосферному давлению Земли, а сама атмосфера постепенно улетучивается в космос. Это не соответствует сценарию, согласно которому она должна была уже испариться. Результаты компьютерного моделирования показали, что первоначальная водородная атмосфера GJ 1132 b была поглощена океаном расплавленной магмы, покрывавшей экзопланету.

Сейчас поверхность планеты уже остыла, однако недра продолжают выделять водород через вулканическую активность. Это открытие может объяснить, почему существует так много мини-Нептунов, поскольку многие из них становятся скалистыми планетами с атмосферой.