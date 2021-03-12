У США тривають навчання українських моряків на катерах «Айленд»

У місті Балтимор (США) тривають планові заняття з екіпажами катерів типу «Айленд», які проходять додаткову підготовку перед передачею українським ВМС

Про це повідомляє Армія Інформ.

Під час тренування були залучені рятувальні плоти та костюми відповідно до комплектації катерів типу «Айленд». Подібні костюми входять у стандартне оснащення катерів на ряду з протипожежними костюмами та іншим устаткуванням, необхідним під час боротьби з можливими пошкодженнями корабля у бойових умовах.

Система підготовки з боротьби за живучість корабля, яка використовується в українських ВМС, є максимально подібною до системи підготовки у флотах НАТО.

Нещодавно у відкритому морі провели ходові випробування одного з патрульних катерів типу «Айленд». Під час випробувань перевіряли якість роботи агрегатів та механізмів катера, а також функціонування його навігаційної системи. Було продемонстровано максимальні можливості катера щодо його маневреності та швидкості, підтверджені його ходові якості.

Якщо перші два українські екіпажі вже проходять 10-тижневий курс допідготовки у США, то наразі в Україні триває завершальний етап підготовки перед відрядженням до Балтимора третього екіпажу.