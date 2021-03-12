У президента Армении возникли осложнения после COVID-19

Президент Армении Армен Саркисян в пятницу прошел медицинское обследование – в связи с осложнениями после перенесённого коронавируса.

Саркисян уже вернулся к исполнению своих рабочих обязанностей после обследования в медцентре «Астхик», сообщила его пресс-служба.

Ранее 12 марта поступила информация о госпитализации армянского президента из-за проблем с сердцем, но потом представители администрации Саркисяна её опровергли.

5 января стало известно, что Армен Саркисян, который проводил новогодние праздники в Лондоне со своей семьей, сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Президент Армении вернулся в страну в начале февраля, после чего возобновил лечение дома.