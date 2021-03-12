Турция создаст плавучий носитель ударных дронов

Министерство обороны Турции решило разработать для ВМС плавучий носитель ударных беспилотных летательных аппаратов. Как пишет Defense News, новый носитель планируется создать на базе строящегося универсального десантного корабля «Анадолу». Работы по конвертации корабля и созданию палубного ударного беспилотника планируется завершить в течение года.

Строительство «Анадолу» ведется с февраля 2018 года. В апреле 2019 года корабль был спущен на воду. При длине 232 метра и ширине 32 метра десантный корабль имеет водоизмещение 27,1 тысячи тонн. Корабль, оснащенный пятью дизельными генераторами мощностью 8 мегаватт каждый, способен развивать скорость полного хода 21 узел (39 километров в час), а дальность его хода составляет девять тысяч морских миль (16,7 тысячи километров).

Корабль вооружен пять артиллерийскими установками калибра 25 миллиметров, двумя зенитными артиллерийскими установками калибра 20 миллиметров и одной пусковой установкой противокорабельных ракет. Изначальный проект предполагал базирование на «Анадолу» 14 ударных и многоцелевых вертолетов и двух беспилотников самолетного типа Anka или Bayraktar.

На протяжении последнего времени Турция рассматривала возможность конвертации десантного корабля в легкий авианосец, на котором могли бы базироваться палубные истребители F-35B Lightning II с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Однако в 2020 году США отказались продавать Турции эти самолеты из-за того, турецкие военные купили у России зенитные ракетные комплексы С-400. В результате турецким военным пришлось пересматривать роль «Анадолу».

Теперь министерство обороны Турции рассматривает возможность разработки палубного ударного беспилотника Bayraktar TB3. Он будет создан на базе Bayrakter TB2, получит увеличенные размеры, складное крыло и усиленное шасси. Предполагается, что «Анадолу» сможет нести от 30 до 50 палубных беспилотников, десять из которых можно будет одновременно задействовать в боевых операциях.

Одновременно универсальный десантный корабль «Анадолу» планируется модифицировать таким образом, что с него могли взлетать и садиться беспилотные аппараты. Изначально корабль рассчитывался только под летательные аппараты с вертикальными взлетом и посадкой или укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Какие именно изменения претерпит корабль, пока неизвестно.

Ударный беспилотник Bayraktar TB2, разработанный турецкой компанией Baykar Makina на базе разведывательной версии аппарата, при длине 6,5 метра и размахе крыла 12 метров имеет максимальную взлетную массу 650 килограммов и может нести полезную нагрузку массой 55 килограммов. Аппарат вооружен небольшими ракетами MAM-L класса «воздух-поверхность». Bayraktar TB2 может развивать скорость до 220 километров в час, а дальность его действия составляет 150 километров.