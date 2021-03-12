США призывают РФ незамедлительно освободить Навального и сотни других незаконно задержанных

США призывают Россию «безоговорочно» освободить оппозиционера Алексея Навального и сотни других незаконно задержанных, передает агентство Reuters.

Ранее в пятницу 45 стран, среди которых большинство — европейские, включая США, Австралию, Канаду и Японию также призвали Россию освободить Навального, заявив, что его тюремное заключение является незаконным, и потребовали проведения расследования его отравления в прошлом году.

В заявлении, зачитанном в Совете ООН по правам человека в женевском парламенте, говорится, что действия российских властей в отношении лидера оппозиции являются «неприемлемыми и политически мотивированными».

«Мы призываем Российскую Федерацию к немедленному и безусловному освобождению г-на Навального и всех лиц, незаконно или произвольно задержанных, в том числе за осуществление их прав на свободу мирных собраний и объединений, свободу мнений и выражения мнений, свободу религии или убеждений», — говорится в совместном заявлении.