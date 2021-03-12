Ситуация обострилась: отношения Ким Кардашьян и Канье Уэста стали натянутыми

Очевидно, что друзьями после развода 40-летняя Ким Кардашьян и 43-летний Канье Уэст не останутся. Как сообщают инсайдеры, телезвезда и рэпер больше не разговаривают друг с другом. Канье сменил все телефонные номера и сказал супруге, что она может связаться с ним только через его охрану.

Как рассказал источник изданию Page Six, Уэст решил внезапно оборвать все связи с женой еще до того, как она подала на развод.

Несмотря на это, детей они по-прежнему воспитывают совместно: Ким не препятствует общению Канье с ними.

Она доверяет ему в общении с детьми. Он любит их и часто с ними видится. Когда она уходит из дома, он приходит и проводит с ними время,

— поделился инсайдер.

Он также добавил, что одним из требований Канье стало то, что Ким не должна присутствовать во время его встреч с сыновьями и дочерьми.

Ким Кардашьян сохранила за собой право владения семейным особняком в Калифорнии, где она живет вместе с детьми. Несмотря на то что дом купил рэпер, претендовать на него он не стал.

Сейчас Уэст тем не менее большую часть времени проводит в Лос-Анджелесе, а не в Вайоминге, где у него есть поместье, поэтому регулярно видится с детьми. После развода пары семилетняя Норт, пятилетний Сейнт, трехлетняя Чикаго и годовалый Псалм останутся жить с матерью, но рэпер будет с ними видеться при любой возможности — Ким против этого не возражает.