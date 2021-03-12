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Россияне в 2020 стали жить на 2 года меньше

Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 года снизилась до 71,1 года против 73,3 года в 2019-м. Это следует из версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период до 2030 года, с которой ознакомился РБК.

На фоне пандемии коронавируса продолжительность жизни в стране в годовом выражении сократилась впервые с 2003 года, таковы данные Росстата. В этом году показатель составит 71,7 года, в 2022-м — 72,3 года, в 2023-м — 72,9 года, в 2024-м — 73,6 года.

Ранее Росстат сообщал, что естественная убыль населения в России в январе 2021 года выросла за год в 2,5 раза и составила 113 тыс. 166 человек. В прошлом году в январе умерли 45 тыс. 255 человек.

Число родившихся в январе 2021 года уменьшилось по сравнению с показателями января минувшего года со 118 тыс. 820 до 106 тыс. 603 детей.

Число умерших в РФ в январе 2021 года увеличилось до 219 тыс. 769 человек со 164 075 человек в январе 2020 года.

В июле 2020 года президент РФ Владимир Путин утвердил цели национального развития до 2030 года. Согласно указу, к 2030 году правительство должно обеспечить повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.

12 марта, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
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