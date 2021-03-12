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Регулятор ЕС: Польза вакцины AstraZeneca перевешивает риски

Вакцинация от коронавируса препаратом компании AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов, заявило Европейское агентство лекарственных средств (EMA). По оценке регулятора, вакцинация может быть продолжена.

Как говорится в заявлении агентства, в настоящий момент не выявлено признаков того, что вакцина стала причиной случаев тромбоэмболии у пациентов, которым была сделана прививка. Отмечается, что количество случаев заболевания не превышает обычного числа для популяции.

Агентство придерживается мнения, что «польза вакцины продолжает перевешивать ее риски».

Заявление было сделано после сообщений о нескольких случаях тромбоэмболии у привитых жителей Дании и о приостановке использования вакцины AstraZeneca в стране.

Всего на 10 марта выявлено 30 фактов тромбоэмболии среди почти 5 млн людей, прошедших вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca в Европейской экономической зоне.

12 марта, 2021 | Tags: , | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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