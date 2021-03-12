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Премьер Румынии сравнил ковид-диссидентов с террористами

Премьер-министр Румынии Флорин Кыцу в пятницу сравнил деятельность тех, кто подрывает усилия властей по борьбе с пандемией COVID-19, с террористами, передает агентство Agerpres.

«В Румынии уже год проводится кампания против действий, предпринятых правительством для того, чтобы остановить пандемию. Проводится кампания против публичного ношения масок, проводится кампания против дистанцирования и проводится кампания против вакцинации. С моей точки зрения, эти действия аналогичны действиям некоторых террористов, поскольку сорвать эту деятельность правительства, которая направлена на улучшение здоровья всех румын, является действием, которое направлено на подрыв авторитета государства», — заявил Кыцу на брифинге для прессы в пятницу.

В пятницу Румыния сообщила о 5 тыс. 010 новых случаях заболевания COVID-19. В стране третий день подряд ежедневное количество инфицированных превышает 5 тыс. Всего с момента начала пандемии в Румынии заразились коронавирусом 850 тыс. 362 человека, скончались от осложнений, вызванных инфекцией, 21 тыс. 360.

12 марта, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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