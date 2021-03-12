Пожежа у будинку для літніх людей у Києві: поліція відкрила кримінальне провадження

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через пожежу в будинку для літніх людей у Подільському районі столиці
Про це передає пресслужба поліції.
Як зазначається, правоохоронці встановлюють обставини загоряння на даху пансіонату в Подільському районі столиці.
Так, подія зареєстрована у Подільському управлінні поліції.
За цим фактом слідчим відділом Подільського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту, досудове розслідування триває.
- Нагадаємо, у Подільському районі столиці сталася пожежа в триповерховій будівлі для літніх людей. Пожежу ліквідовано. Ніхто не постраждав.
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