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В Євросоюзі розглядають запровадження електронних в’їзних віз Поклонники Эшли Грэм обсуждают ее подростковые фото: «Ты не меняешься!» » Пожежа у будинку для літніх людей у Києві: поліція відкрила кримінальне провадження

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через пожежу в будинку для літніх людей у Подільському районі столиці Про це передає пресслужба поліції. Як зазначається, правоохоронці встановлюють обставини загоряння на даху пансіонату в Подільському районі столиці. Так, подія зареєстрована у Подільському управлінні поліції. За цим фактом слідчим відділом Подільського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту, досудове розслідування триває. Нагадаємо, у Подільському районі столиці сталася пожежа в триповерховій будівлі для літніх людей. Пожежу ліквідовано. Ніхто не постраждав.