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Пожежа у будинку для літніх людей у Києві: поліція відкрила кримінальне провадження


Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через пожежу в будинку для літніх людей у Подільському районі столиці

Про це передає пресслужба поліції.

Як зазначається, правоохоронці встановлюють обставини загоряння на даху пансіонату в Подільському районі столиці.

Так, подія зареєстрована у Подільському управлінні поліції.

За цим фактом слідчим відділом Подільського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту, досудове розслідування триває.

12 марта, 2021 | Category: Новини українською, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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