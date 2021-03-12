Поклонники Эшли Грэм обсуждают ее подростковые фото: «Ты не меняешься!»

В инстаграме звезды часто делятся не только актуальными фото, но и своими редкими детскими снимками, которые всегда с особым интересом разглядывают поклонники. Несколько часов назад серию таких архивных кадров в своем микроблоге опубликовала и 33-летняя Эшли Грэм.









Эшли Грэм в юности

Снимки на тот момент еще будущей звезды fashion-индустрии были сделаны во время одной из ее первых профессиональных фотосессий — Эшли едва исполнилось 14 лет. На этих кадрах Грэм позирует с кудрявыми распущенными волосами и в сверкающем синем топе с открытой спиной.

Если бы TikTok существовал, когда мне было 14, то я в своем коротком топе точно стала бы звездой этой платформы,

— пошутила Эшли в подписи к фото.









Архивные снимки одной из самых известных plus-size-моделей мира вызвали у многих интернет-пользователей недоумение. Многие отметили, что с тех пор черты лица Грэм практически не изменились, и даже усомнились, что эти фото действительно были сделаны так давно.

Тебе просто не может быть 14 на этих фото!

Ты вообще не стареешь?

Как тебе удается вообще не меняться с годами?

Прекрасна тогда и сейчас!

Всегда была натуральной красоткой,

— высказались подписчики.

Напомним, что скаут впервые заметил Эшли в одном из торговых центров, когда ей было всего 12 лет, и предложил ей заняться модельным бизнесом. Через год после этого Грэм подписала свой первый модельный контракт с агентством Wilhelmina Models и довольно быстро начала появляться на страницах глянцевых журналов. Со временем Эшли Грэм удалось совершить настоящую революцию в модной индустрии: она стала одной из первых моделей в категории plus-size и до сих пор остается востребованной и популярной в своей нише.

Чуть больше года назад звезда впервые стала мамой. После родов Эшли призналась, что испытала стресс, когда поняла, как сильно изменилось ее тело после беременности. Однако вскоре Грэм приняла произошедшие с ней изменения. Кроме того, все это никак не отразилось на ее карьере: модель по-прежнему много снимается и никогда не стесняется обнажаться в кадре.