Ольша Бузова стала алкоголиком

Певица Ольга Бузова злоупотребляет алкоголем. Об этом звезда «Дома 2» Рустам Солнцев заявил в эфире YouTube-шоу .

«Я думаю, что она попивает, мягко сказано. Я думаю, что там расход уже как у крузака — 20 литров на 100 километров. Я же вижу это измененное сознание!

Оно же есть! Я это все вижу сам своими глазами и понимаю, что ей никто не может помочь, что те ее друзья, которые приходят к ней на день рождения, эти девчонки, она им вообще в не уперлась! Она им вообще не нужна! Это даже не друзья!» — заявил Солнцев, а причиной проблем Бузовой с алкоголем назвал усталость.

В первой половине октября, как сообщал «Рамблер», стало известно, что, согласно райдеру Бузовой, она летает исключительно бизнес-классом, предпочитает ездить по городу на представительских автомобилях, жить в номерах-люкс в пятизвездочных сетевых отелях, а в ее гримерке должны быть сыр, фрукты, коньяк и кальян на грейпфрутовой чаше.