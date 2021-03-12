НАСА продемонстрировало музыку «поющего лазера» с Марсе

НАСА продемонстрировало музыку «поющего лазера» с Марсе — новой технологии исследований красной планеты.

Марсоход Perseverance, который к «красной планете» отправило американское агентство в сфере космонавтики NASA, зафиксировал раздающиеся на ней звуки — в том числе и от себя самого.

Ровер использовал встроенный в него «поющий лазер», передает BBC News.

Устройство SuperCam предназначено для исследования марсианской структуры, марсоход «прощупывает» им скалы.

Как рассказали в NASA, записи с SuperCam обработали в операционном центре французского космического агентства в Тулузе. Первую «дорожку» марсоход записал в первые проведенные на чужой планете сутки — через 18 часов после посадки.