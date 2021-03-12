Найдено простое и эффективное против аллергии вещество

По словам специалистов, в отсутствие нейритина у человека повышается предрасположенность к смерти от анафилаксии, что подчеркивает роль белка в предотвращении опасных для жизни аллергических реакций. При аллергии иммунная система слишком сильно реагирует на аллергены, такие как пыльца, пыль или арахисовое масло, и она вырабатывает антитела, называемые иммуноглобулином Е (IgE). В свою очередь, происходит высвобождение гистамина, вызывающего покраснение и отеки.

Оказалось, что нейритин предотвращает чрезмерное образование IgE, которое обычно связано с некоторыми распространенными формами аллергии и пищевой непереносимости. Также вещество подавляет образование чужеродных плазматических клеток, которые вырабатывают вредные антитела, характерные для аутоиммунных заболеваний.

Ученые надеются, что открытие позволит разработать эффективные методы борьбы с аутоиммунными заболеваниями и аллергиями без ослабления иммунной системы.