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«Мосад» провел спецоперацию: тайно вакцинировал своих зарубежных агентов

Глава внешней разведки Израиля «Моссад» «на 100%» уверен в ядерных амбициях Ирана | Атомная энергия 2.0

Служба внешней разведки Израиля провела кампанию вакцинации своих сотрудников. Казалось бы, в этой новости нет ничего удивительного и экстраординарного, но факт представляется чем-то заурядным лишь на первый взгляд.

Для того чтобы защитить своих оперативников от коронавируса, «Мосад» организовал их массовое возвращение на родину из-за рубежа.

Как пишет газета «Маарив», в течение последних двух месяцев Израиль тайно посетили сотни агентов, которые получили прививки производства компании «Пфайзер». Инициатором вакцинации разведчиков и их семей выступил глава «Мосада» Йоси Коэн.

Как утверждает издание, часть агентов все еще находится в Израиле в ожидании второй дозы препарата.

https://www.9tv.co.il/item/25575

12 марта, 2021 | Category: Израиль, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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