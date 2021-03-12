«Мосад» провел спецоперацию: тайно вакцинировал своих зарубежных агентов

Служба внешней разведки Израиля провела кампанию вакцинации своих сотрудников. Казалось бы, в этой новости нет ничего удивительного и экстраординарного, но факт представляется чем-то заурядным лишь на первый взгляд.

Для того чтобы защитить своих оперативников от коронавируса, «Мосад» организовал их массовое возвращение на родину из-за рубежа.

Как пишет газета «Маарив», в течение последних двух месяцев Израиль тайно посетили сотни агентов, которые получили прививки производства компании «Пфайзер». Инициатором вакцинации разведчиков и их семей выступил глава «Мосада» Йоси Коэн.

Как утверждает издание, часть агентов все еще находится в Израиле в ожидании второй дозы препарата.

https://www.9tv.co.il/item/25575