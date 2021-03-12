Мила Кунис просит защиты у ФБР

Несколько лет назад Кристофер Чейни из Джексонвиля (Флорида) взломал телефон Милы и выложил в Интернет несколько пикантных фото. Актриса оказалась в хорошей компании — тогда так же поступили с домашней съемкой Скарлетт Йоханссон и Ванессы Хадженс («Мачете убивает»). Особенно Кунис взбесило, что злодей оказался ярым республиканцем.

— То, как республиканцы атакуют женщин, оскорбляет меня, — вынесла Мила приговор партии Дональда Трампа.

Чейни отсидел свое, заплатил $250 тыс. штрафа и вышел на свободу.

И вот опять в Сети стали появляться откровенные фото. Журналы FHM, Maxim, Men’s Health, Esquire не раз признавали Кунис одной из самых горячих женщин мира, поэтому тысячи ценителей женских прелестей были хакерам только благодарны. Но только не сама Мила. Она считает, что либо опять орудует Чейни, либо у него есть сообщники — ниточка по-прежнему тянется во Флориду.

Актриса подала заявление в ФБР с требованием провести новое расследование. При этом пообещала, что все деньги, которые суд заставит заплатить злоумышленников, направит на борьбу с ковидом. Так же она поступила с выручкой от продажи «карантинного вина» — орегонского пино нуар. Она и ее муж Эштон Кутчер продвигают красненькое в сотрудничестве с Battlle Creek Vineyards.