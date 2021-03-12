Меган Маркл раскрыла правду о ссоре с Кейт Миддлтон из-за платья ее дочери

Жена принца Гарри Меган Маркл обратилась к королевским придворным с просьбой раскрыть общественности правду о ссоре, в которой, по распространенной версии, она якобы оскорбила супругу принца Уильяма Кейт Миддлтон. Соответствующий материал публикует The Sun.

Известно, что через несколько месяцев после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в сети распространилась информация, что Кейт Миддлтон расплакалась, когда ее дочь, принцесса Шарлотта, примеряла праздничное платье для церемонии бракосочетания. Сообщалось, что наряд якобы не соответствовал требованиям невесты, и она высказывала свое недовольство.

Тем не менее в интервью американской телеведущей Опре Уинфри 39-летняя жена принца Гарри рассказала, что ситуация была ровно противоположной. «За несколько дней до свадьбы Кейт была расстроена платьем, и из-за этого я заплакала. Вскоре она прислала мне цветы и записку с извинениями. Я бы сделала то же самое, зная, что обидела кого-то. Просто чтобы взять на себя ответственность. Шокирующим был факт, что спустя полгода после свадьбы в сети разлетелась ложная версия. Я не хотела, чтобы СМИ писали о ней в таком ключе. Я старалась, чтобы эта история никуда не просочилась», — поделилась герцогиня.

Один из авторов книги о королевской семье «В поисках свободы» Омид Скоби заявил, что жена принца Гарри отправила в Кенсингтонский дворец электронное письмо с просьбой «прояснить ситуацию» для общественности о предсвадебной ссоре. При этом, по его словам, дворец проигнорировал просьбу герцогини, объясняя это тем, что Миддлтон не стоит впутывать в подобного рода сплетни.