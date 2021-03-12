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Холли Берри позировала в роскошном эротичном образе «Мосад» провел спецоперацию: тайно вакцинировал своих зарубежных агентов » Как выглядит гаупвахта ЦАХАЛа, точнее современная армейская тюрьма Комплекс построен на месте штаба бригады НАХАЛь, а также окружающих цитрусовых рощ. Строительство собственно нового военного суда (куда переедут ныне действующие военные суды из Яффо, Хайфы и Кастины) продолжается, открытие планируется во 2-й половине 2021 г. За строительство отвечает Инженерно-строительное управление в МО, а общая площадь объекта – 15 гектаров, в т.ч. 3 гектара (30,000 кв.м) застройки. В новой тюрьме 22 здания, разделённые на 6 рот (5 мужские и 1 женская). Каждая рота и каждый взвод в её рамках предназначены для разных видов преступлений. Т.е. те, кто попал в тюрьму за относительно небольшие дисциплинарные нарушения не будут сидеть с теми, кто сидит за уголовные преступления. Из 5 мужских рот 3 называются закрытыми («Плуга Сгура»), т.е. ротами в зданиях, рота палаток («Плугат Оhалим») для осуждённых за дисциплинарные преступления на короткие сроки и рота карцеров («Агаф Бидуд вэ-hафрада»).



Общая вместимость тюрьмы увеличена. Если ранее 4-я и 6-я тюрьма могли вместить до 770 заключённых, то «Неве Цедек» – до 940. Следует отметить, что в среднем в АОИ есть по примерно 600 заключённых единовременно, но в 2020 г., в связи с коронавируом, эта цифра снизилась до примерно 250. В каждой роте 20 камер на 7 человек каждая (т.е. до 140 заключённых в роте). В роте палаток 12 палаток по 20 человек в каждой, итого 140х5+12х20=940. Комплекс включает также 2-х этажную поликлинику (в т.ч. врачей-специалистов), центральную кухню, поставляющую питание во все роты, казармы персонала («Мегурей Сегель»), штаб базы, синагогу, спортивные площадки, зал для свидания с семьями, военный магазин («Кантина»), парикмахерскую и здание для ручного труда («Мивне Таасука»), проще говоря мастерские, где заключённые будут работать в рамках перевоспитания. В каждой роте будет своя столовая и учебный класс. Новая тюрьма соответствует указу Верховного суда (БАГАЦ), в соответствии с которым каждому заключённому положено 4.5 кв.м. площади камеры, включая душ и туалет. Приняты меры к тому, чтобы заключённым было как можно труднее портить камеры, а сами камеры были максимально удобными и эффективными как тюремные помещения. Например, в камере на 7 человек есть туалет, душ и 2 раковины. При этом имеется большое окно, придающее камере вид обычной комнаты, но оно сделано так, чтобы его нельзя было разбить и использовать его для побега. Кондиционеров в камерах нет (но все общие помещения, например учебные классы или столовые, кондиционированы), зато в каждой камере есть телевизор. Персонал располагает широкими возможностями для работы и перевоспитания заключённых. В каждой роте есть сержант по условиям службы («МАШАКит ТАШ»), помогающая максимально подогнать условия последующей службы, а возможно и решить проблему, из-за которой заключённый попал в тюрьму. Есть отделение подразделения призыва «Мейтав» для проведения различных комиссий заключённым. Будут проводиться различные образовательные программы: мастерские (различные работы для нужд АОИ), изучение иврита, дополнение 12-летней школьной программы, получение аттестата зрелости, изучение профессии (например, техник-механик или электрик), уроки экономического поведения, лечение от наркотической зависимости. На базе находится центр «Хосен», дающим ответы на различные потребности заключённых. Например – условия службы (ТАШ), медицина и душевное здоровье, система ГАХЕЛЕТ («Гормей Хазара ле-Ширут Такин» – «Факторы возвращения к нормальной службе»). Кстати, после открытия «Неве Цедек» вступит в действие закон о пострадавших от правонарушения («Нифгаэй Авира»), по которому пострадавшие будут получать предупреждение перед выходом заключённых, нанёсших им вред, из тюрьмы. Тюрьма окружена бетонной стеной высотой 3 м, плюс 2 м проволочного забора с колючей проволокой. Сеть из 700 видеокамер обозревает все уголки тюрьмы (включая каждую камеру, кроме туалета и душа). В каждой роте есть КП (ХАМАЛь), отслеживающий ситуацию в роте и способный контролировать освещение, электричество, телевизоры и видеокамеры, а также центральный КП, следящий за всем. В женской роте весь персонал, включая ротный КП, – женщины. Есть карцер («Митхам hафрада») для проблемных заключённых. Общая численность персонала – около 300. Это включает командиров заключённых, командиров взводов и рот, различных специалистов (медики, психологи и т.п.). Т.е. это персонал самой тюрьмы, без самого юридического комплекса. Кстати, в 2020 г. 56% заключённых в АОИ сидели в первый раз, 22% – во второй, 11% – в третий или четвёртый. 56% сидели в тюрьмах 4 и 6, 26% на гауптвахтах военной полиции и 18% на гауптвахтах подразделений. Также указывается, что заключённых делят на 4 уровня («Мидрагим»): «Мидраг Алеф» – гауптвахты подразделений, сроки до 28 дней, за лёгкие нарушения и до 3-го раза включительно.

«Мидраг Бет» – гауптвахты для 4-го лёгкого правонарушения до 28 дней и КПЗ для ожидающих суда.

«Мидраг Гимель» – 5-е и выше лёгкое нарушение, сроки свыше 28 дней, случаи тяжёлого физического насилия (включая КПЗ для ожидающих суда в этой категории).

«Мидраг Далет» – передаются в Управление тюрем (ШАБАС): осуждённые на сроки более года или особо агрессивные заключённые.

В военную тюрьму попадают в основном заключённые 3-й категории, а также дезертиры и уклонисты («Ацурим шель Мейтав»).