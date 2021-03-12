Холли Берри позировала в роскошном эротичном образе

Холли Берри опубликовала серию снимков, на которых позирует в эффектном наряде от американского дома моды Christian Siriano.

Берри появилась на кадрах в пышной юбке в пол и укороченном топе, расшитом декором в форме бабочек.

«В ожидании красной дорожки», — написала Берри в подписи, отметив, что роскошный наряд был создан американским модельером Кристианом Сириано.

В комментариях фаны восхитились неувядающей красотой и стройной фигурой актрисы.

«Черт возьми, как ты прекрасна», «Роскошная женщина», «Пример для подражания», «Выглядишь восхитительно», «Сногсшибательная», «Вау, какая фигура», — пишут в Сети.