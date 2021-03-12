Холли Берри позировала в роскошном эротичном образе

Холли Берри опубликовала серию снимков, на которых позирует в эффектном наряде от американского дома моды Christian Siriano.
Берри появилась на кадрах в пышной юбке в пол и укороченном топе, расшитом декором в форме бабочек.
«В ожидании красной дорожки», — написала Берри в подписи, отметив, что роскошный наряд был создан американским модельером Кристианом Сириано.
В комментариях фаны восхитились неувядающей красотой и стройной фигурой актрисы.
«Черт возьми, как ты прекрасна», «Роскошная женщина», «Пример для подражания», «Выглядишь восхитительно», «Сногсшибательная», «Вау, какая фигура», — пишут в Сети.
Источник: nv.ua
Обсуждение новости
Комментарии отсутствуют
Еще интересные новости
-
8 голливудских фильмов, в которых вспомнили Украинусегодня 11:34
Украина становится все более привлекательной и популярной для Голливуда. Поэтому все больше в фильмах появляются упоминания о нашем государстве
-
Ева Лонгория наслаждается отдыхом в теплых краяхсегодня 10:30
45-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» на своей странице в Instagram опубликовала горячее селфи, сделанное в отпуске
-
Режиссёр «Убийства в Восточном экспрессе» снимет байопик про Bee Geesсегодня 09:20
Байопик про легендарную диско-группу Bee Gees нашёл своего режиссёра — им станет Кеннет Брана («Убийство в Восточном экспрессе»)
-
Эмили Ратаковски родила первенцасегодня 08:40
У модели родился сын
-
Сигурни Уивер назвала лучший фильм о Чужихвчера 14:50
Исполнительница роли Эллен Рипли в серии фантастических боевиков, посвященных Чужим, Сигурни Уивер назвала любимую часть франшизы
Фоторепортажи
-
Эмили Ратаковски родила первенца
Leave a Reply