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ЕС продлил персональные санкции против российских физлиц и компаний за подрыв суверенитета Украины

Европейский союз продлил персональные санкции против российских физических лиц и компаний «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление ЕС.

«Существующие ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов перечисленным лицам и организациям. Санкции будут по-прежнему применяться к 177 физическим и 48 юридическим лицам», — говорится в заявлении.

Санкции продлены до 15 сентября 2021 года.

12 марта, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
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