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Меган Маркл раскрыла правду о ссоре с Кейт Миддлтон из-за платья ее дочери В России запретят выбрасывать советские газеты и журналы » ЕС продлил персональные санкции против российских физлиц и компаний за подрыв суверенитета Украины Европейский союз продлил персональные санкции против российских физических лиц и компаний «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление ЕС. «Существующие ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов перечисленным лицам и организациям. Санкции будут по-прежнему применяться к 177 физическим и 48 юридическим лицам», — говорится в заявлении. Санкции продлены до 15 сентября 2021 года.