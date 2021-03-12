Эмили Ратажковски впервые стала матерью

29-летняя Эмили Ратажковски и ее муж, 33-летний Себастьян Бир-Макклард, впервые стали родителями. Новостью о рождении ребенка модель поделилась у себя в инстаграме.
Сильвестр Аполлон Бир теперь с нами. Слай появился на свет 8 марта в самое сюрреалистическое, красивое и наполненное любовью утро в моей жизни,
— написала Эмили.
Эмили Ратажковски с сыном
О беременности звезда объявила в конце октября. Тогда в эссе для американского Vogue она рассказала, что они с супругом ждут первенца.
Она также объяснила, почему не хочет раскрывать пол своего ребенка.
Когда мы с мужем сказали друзьям, что я беременна, их первый вопрос после поздравлений почти всегда звучал так: «Знаете ли вы пол малыша?». Нам нравится отвечать, что мы не узнаем его гендер, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и что тогда он сам сообщит нам об этом,
— объяснила свою позицию Эмили.
Эмили и Себастьян связали себя узами брака в 2018 году в мэрии Нью-Йорка. Для поклонников Ратажковски церемония стала настоящим сюрпризом, ведь возлюбленные на момент росписи встречались всего несколько недель.
Я вышла замуж сегодня,
— написала она тогда и опубликовала селфи со своим новым избранником.
У меня есть целый список вещей, которые я хочу сделать в своей жизни, в том числе я хочу быть лучшей мамой… Так что посмотрим,
— написала в марте этого года модель.
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