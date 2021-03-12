Эмили Ратажковски впервые стала матерью

29-летняя Эмили Ратажковски и ее муж, 33-летний Себастьян Бир-Макклард, впервые стали родителями. Новостью о рождении ребенка модель поделилась у себя в инстаграме.

Сильвестр Аполлон Бир теперь с нами. Слай появился на свет 8 марта в самое сюрреалистическое, красивое и наполненное любовью утро в моей жизни,

— написала Эмили.

Эмили Ратажковски с сыном

О беременности звезда объявила в конце октября. Тогда в эссе для американского Vogue она рассказала, что они с супругом ждут первенца.









Она также объяснила, почему не хочет раскрывать пол своего ребенка.

Когда мы с мужем сказали друзьям, что я беременна, их первый вопрос после поздравлений почти всегда звучал так: «Знаете ли вы пол малыша?». Нам нравится отвечать, что мы не узнаем его гендер, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и что тогда он сам сообщит нам об этом,

— объяснила свою позицию Эмили.

Эмили и Себастьян связали себя узами брака в 2018 году в мэрии Нью-Йорка. Для поклонников Ратажковски церемония стала настоящим сюрпризом, ведь возлюбленные на момент росписи встречались всего несколько недель.

Я вышла замуж сегодня,

— написала она тогда и опубликовала селфи со своим новым избранником.

В сторис звезда рассказала, что она хотела бы иметь детей в будущем, отвечая на вопрос одного из фанатов. В сторис звезда рассказала, что она хотела бы иметь детей в будущем, отвечая на вопрос одного из фанатов.

У меня есть целый список вещей, которые я хочу сделать в своей жизни, в том числе я хочу быть лучшей мамой… Так что посмотрим,

— написала в марте этого года модель.