Бывшая девушка Арми Хаммера Пейдж Лоренц раскрыла подробности их отношений: «Он решал, с кем мне общаться»

В середине января весь мир узнал шокирующие подробности личной жизни 34-летнего актера Арми Хаммера. Сразу несколько бывших девушек Арми слили в сеть свои переписки с актером, в которых он признается в своих каннибалистских наклонностях и обсуждает БДСМ-практики.

Позже одна из бывших партнерш актера, 22-летняя Пейдж Лоренц, подтвердила, что он проделывал с ней в постели ужасные вещи и давил на нее психологически. С тех пор девушка открыто говорит об этом травмирующем опыте в беседах с журналистами.

Пейдж Лоренц

Так, недавно во время разговора с изданием Vanity Fair Лоренц в очередной раз вспомнила, как складывались ее отношения с Арми Хаммером. Пейдж назвала его «страшным человеком» и призналась, что никогда не чувствовала себя рядом с ним в безопасности.

Он начал устанавливать для меня правила: что я могу делать, с кем могу общаться. Он сказал, что я не имею права еще с кем-то спать. Потом я начала чувствовать себя небезопасно, что отражалось на моем моральном состоянии. Я была эмоционально зависима от него,

— рассказала Пейдж.

Лоренц также призналась, что рассталась с Арми с помощью текстового сообщения. Этот способ показался девушке наиболее безопасным, потому что она просто не знала, чего стоит ждать от Хаммера в таком случае при личной встрече.

Напомним, что раньше Пейдж Лоренц сделала шокирующее признание, что во время БДСМ-игр в постели Арми вырезал у нее ножом на лобке первую букву своего имени. Девушка также рассказала, что Хаммер хранил в подвале дома, где раньше жил с женой Элизабет Чэмберс и двумя детьми, манекены для воплощения в жизнь своих сексуальных фантазий. По словам Лоренц, Арми часто настолько увлекался, что оставлял на теле Пейдж синяки и хотел, чтобы она ими гордилась.

Арми Хаммер

Он хотел, чтобы я показывала их и гордилась ими. Я сказала: «Как я могу с кем-то видеться, если у меня синяки?». Тогда он ответил: «В этом-то и смысл», — вспоминала Пейдж в одном из своих прошлых интервью.

При этом еще одна бывшая девушка Арми Хаммера Кортни Вучекович утверждала, что у актера есть каннибалистские наклонности. По ее словам, он говорил, что хочет сломать ей ребра, поджарить их на огне и съесть.

Сам актер и его представители отрицают подлинность слитых в сеть переписок, в которых актер якобы общается со своими партнершами. При этом экс-супруга Хаммера Элизабет Чэмберс, о разводе актера с которой стало известно летом, утверждает, что все 10 лет брака не догадывалась о наклонностях своего мужа.