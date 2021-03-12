Американский ЗРК Patriot получит доработанную ракету израильской «Пращи Давида»

мериканский противоракетный комплекс Patriot получит дешёвую израильскую зенитную ракету. Испытания должны пройти уже до конца 2021 года.

Сообщается, что ракету SkyCeptor ЗРК «Праща Давида» адаптировали для запуска с Patriot американская компания Raytheon и израильская Rafael. Теперь им предстоит провести демонстрационные испытания нового перехватчика.

Новая ракета позволит расширить спектр целей Patriot. Некоторые цели ранее комплекс не мог перехватывать «по экономическим соображениям». Израильская ракета позволит сделать поражение воздушных целей в три раза дешевле