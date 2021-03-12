Американцы занялись разработкой авиапушки для скоростных вертолетов

Американская компания Northrop Grumman приступила к созданию новой авиационной пушки Sky Viper калибра 20 миллиметров. Как пишет Defense News, новое орудие разрабатывается для скоростных разведывательных вертолетов, создаваемых для Армии США в рамках тендера FARA.

Конкурс FARA проводится в рамках масштабного тендера FVL, предполагающего разработку скоростных винтокрылых летательных аппаратов разных классов: от разведывательных и многоцелевых до тяжелых транспортных.

По итогам конкурса FARA, победитель должен создать вертолет, способный выполнять полеты не скорости не менее 180 узлов (333 километра в час). Новые машины должны будут заполнить нишу, освободившуюся после списания легких разведывательных вертолетов OH-58D Kiowa Warrior.

Вертолеты на конкурсе FARA по заказу Армии США сегодня создают две компании: Bell Helicopter и Sikorsky.

Авиапушка Sky Viper для перспективного скоростного разведывательного вертолета разрабатывается на базе пушки M230 калибра 20 миллиметров. Такие орудия сегодня устанавливаются на ударные вертолеты AH-64 Apache.

В конструкции Sky Viper планируется использовать технологии, которые позволят сделать орудие легче и уменьшить его отдачу.

Помимо Northrop Grumman разработкой авиационной пушки для скоростных вертолетов FARA занимается американская компания General Dynamics. Ее орудие XM915 калибра 20 миллиметров получило вращающийся блок стволов.

Авиационная пушка XM915 уже проходит испытания. В декабре 2020 года орудие произвело семь тысяч выстрелов. До конца 2021 года новое орудие должно отстрелять еще 150 тысяч снарядов.