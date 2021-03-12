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Актриса из «Эйфории» обзавелась гаражом и начала чинить старые автомобили

Американская актриса Сидни Суини, известная по роли Кэсси Ховард в сериале «Эйфория» обзавелась гаражом и начала чинить старые автомобили. О необычном хобби она рассказала на своей странице в TikTok.

Знаменитость завела аккаунт еще год назад, однако многие фанаты нашли его только сейчас. За все время артистка опубликовала три ролика, в которых показывает, как ездит за рулем старой машины, разбирает детали и ремонтирует красный Ford Bonco 1969 года.

В комментариях многие удивились, что Суини увлекается автомобилями. Они признались, что такое занятие не совпадает с ее образом в сериале «Эйфория», где она играет довольно женственную героиню.

12 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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