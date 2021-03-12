8 голливудских фильмов, в которых вспомнили Украину — что посмотреть

Украина становится все более привлекательной и популярной для Голливуда. Поэтому все больше в фильмах появляются упоминания о нашем государстве.

Не представляете себе Джейсона Стейтема, который гоняет на авто по полям Украины, или Джеки Чана, который покоряет местные горы? Но в действительности все это можно увидеть в кино, ведь упоминаний об Украине в фильмах Голливуда значительно больше, чем вы могли себе представить. Мы подобрали 8 знаменитых лент, которые являются ярким доказательством этого.

«Тенет» (2020)

Видимо, «Довод» стал одним из самых обсуждаемых фильмов 2020 года. Эта новинка Кристофера Нолана вызвала немало вопросов у зрителей, которые в восторге покидали кинотеатры и возвращались туда еще раз, чтобы уловить все идеи, заложенные гениальным режиссером.

Зрителя удивить было легко: здесь показан разгар «холодной войны», а главному герою пришлось как можно быстрее понять, что такое инверсия и кто может посылать из будущего инвертированные пули.

В то же время украинские киноманы были еще более поражены, когда увидели, что все начинается с Украины. По сюжету, в столичной опере проводят спецоперацию. На этих кадрах можно увидеть, что агенты носят спецодежду с наклейками украинского подразделения КОРД, а все события происходят как будто в помещении Национальной оперы Украины, которую эффектно заменила знаменитая библиотека В. Вернадского.

Несмотря на то, что съемки не проходили в Украине, это отнюдь не изменило содержания этой сцены. Кристофер Нолан по-своему показал войну на Донбассе, сделав главным антагонистом российского олигарха Андрея Сатора, который стремится уничтожить весь мир.

«Расплата» (2010)

Вспомнили Украину и в исторической драме «Расплата» с Хелен Миррен в главной роли. По сюжету, шпионы выполняли опасную миссию в Восточном Берлине. Агенты «Моссада» похитили немецкого врача, который должен ответить за свои преступления, совершенные в годы Второй мировой войны. Но спецоперация срывается, и хотя проходит много лет, ошибки прошлого дают о себе знать.

Агент отправляется в Украину, чтобы совершить самосуд над извергом. Под Винницей разворачиваются одни из самых драматических событий фильма «Расплата». Чтобы не допустить киноляпов, к съемкам ленты привлекли консультантов, поэтому даже на вырезках из газет можно увидеть украинский язык.

«Трансформеры 3: Темная сторона Луны» (2011)

Тема Чернобыльской катастрофы находит большую популярность в голливудских фильмах. Кроме минисериала от HBO, о Припяти вспомнили во франшизе «Трансформеры».

По сюжету, в Украине обнаружили находку какого-то инопланетного происхождения. Впоследствии в Припять наведываются десептиконы, которые похищают опасный артефакт, оказавшийся частью корабля автоботов. С этого и начинается ожесточенное противостояние, которое раскроет тайны космических программ СССР.

«Оружейный барон» (2005)

В фильме «Оружейный барон» показали семью украинских эмигрантов, которая поселилась в США. Улица Брайтон-Бич, по сюжету ленты, стала своеобразным убежищем для выходцев из СНГ, так одесситы довольно быстро адаптировались и начали там нелегальный бизнес по продаже оружия. Однако за большими деньгами всегда скрываются не меньшие проблемы, потому эмигрантам придется столкнуться с агентами «Интерпола», которые будут жаждать правосудия, а также с коварными конкурентами, что будут подстерегать на каждом шагу.

Интересно, что украинцев – братьев Орловых – сыграли такие знаменитые актеры, как Николас Кейдж и Джаред Лето. Последний неоднократно был в Киеве и не сдерживал восторга от атмосферности украинской столицы.

«Неоспоримый» (2002 – 2019)

Многие киноманы остались в восторге от франшизы «Неоспоримый», Серия фильмов рассказала о лучшем бойце смешанных единоборств Юрии Бойко, которого сыграл британец Скотт Эдкинс. Мужчина находит выход даже из самых сложных жизненных ситуаций и каждый раз показывает зрелищные драки со своими оппонентами.

Сам Скотт Эдкинс рассказал журналистам, что, по замыслу, Юрий Бойко – украинец, а потому наше государство упоминают в каждой из частей франшизы.

Киев – это замечательный город, столько истории в нем и красивых зданий… Я знаю, что среди украинцев много фанатов Юрия Бойко. А он был из Киева. Многие люди считают, что он – россиянин, но на самом деле Юрий Бойко родился в Украине, – рассказал Скотт Эдкинс.

«Перевозчик 3» (2008)

Но «Неоспоримый» – далеко не единственный боевик, где можно услышать об украинцах. В знаменитой серии фильмов «Перевозчик» также есть упоминание о нашем государстве. Речь идет о 3 части франшизы, где герой Джейсона Стейтема бросается спасать жизнь дочери украинского министра и преодолевает немало препятствий, чтобы привезти ее в Одессу.

«Полицейская история 4: Первый удар» (1996)

А в 1995 году на украинских улицах побывал звезда боевиков Джеки Чан. Актер снялся в фильме «Полицейская история 4: Первый удар», где его герой при содействии «Интерпола» отправляется в Крым. Там у агента есть особая миссия – следить за шпионкой Наташей, которая ведет двойную игру, в которой будут задействованы российская мафия, ЦРУ и ФСБ.

Большую часть сцен боевика отсняли в Симферополе и Ялте. А вот горные пейзажи решили снимать за границей, поэтому в кадре можно будет увидеть вывески на украинском языке с забавными ошибками. В частности, в фильме найдутся «Сніжні Карати» и «Лижі напрокот».

«Война миров» (2005)

Стивен Спилберг также охотно вспомнил Украину в своем боевике «Война миров». Здесь выпуск новостей начинается с того, что государство страдает от штормового урагана. На этом катаклизмы ни закончились: по сюжету, в Украине зафиксировали мощное землетрясение. Это были первые намеки на вторжение инопланетян, что главные герои поймут уже потом.