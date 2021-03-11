«Замусорили» космос: с борта МКС сброшен рекордно тяжелый предмет

Американские астронавты, находящиеся на Международной космической станции, избавились сразу от 2,5 т мусора. Отходы улетели в пространство «единым куском» — за борт был сброшена платформа с аккумуляторными батареями.

Аккумуляторы на станцию в мае 2020 года привез грузовой корабль HTV-9.

Отжившие свое старые батареи и площадка после сброса некоторое время останутся на орбите, а потом сойдут с нее и сгорят в атмосфере.

До этого с МКС еще не выбрасывали столь крупный мусор.

Ранее сообщалось, что Космические силы США испытывают тревогу из-за возможностей России и Китая в космосе, в частности в отношении космического мусора и способностей держав уничтожать спутники. «Угроза, которую мы наблюдаем сегодня, очень серьезна», — заявлял представитель Пентагона.