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«Замусорили» космос: с борта МКС сброшен рекордно тяжелый предмет

Американские астронавты, находящиеся на Международной космической станции, избавились сразу от 2,5 т мусора. Отходы улетели в пространство «единым куском» — за борт был сброшена платформа с аккумуляторными батареями.

Аккумуляторы на станцию в мае 2020 года привез грузовой корабль HTV-9.

Отжившие свое старые батареи и площадка после сброса некоторое время останутся на орбите, а потом сойдут с нее и сгорят в атмосфере.

До этого с МКС еще не выбрасывали столь крупный мусор.

Ранее сообщалось, что Космические силы США испытывают тревогу из-за возможностей России и Китая в космосе, в частности в отношении космического мусора и способностей держав уничтожать спутники. «Угроза, которую мы наблюдаем сегодня, очень серьезна», — заявлял представитель Пентагона.

11 марта, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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