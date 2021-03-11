«Все откупают доллар»: Хедж-фонды массово закрывают ставки против американской валюты

(Блумберг) — Неожиданный марш-бросок доллара может подорвать одну из самых популярных макростратегий 2021 года, и ее финал может быть болезненным.

Короткие позиции по доллару были распространенной ставкой на Уолл-стрит, но рост американской валюты по итогам двух месяцев подряд оказался для них суровым испытанием. Чистые короткие спекулятивные позиции сократились почти на $6 миллиардов, согласно одному из показателей на основе данных Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами, тогда как остаются открытыми «шорты» примерно на $25 миллиардов.

Устойчивость мировой резервной валюты стала неожиданностью для трейдеров, которые рассчитывали, что внедрение вакцин от Covid-19 поддержит экономический рост и аппетит к риску и это дополнительно ослабит доллар. Вместо этого опасения по поводу того, что центробанки станут сокращать стимулы, способствовали падению глобальных рынков, одновременно оживив в памяти эпизоды роста доллара во время паники рынков, связанной с планами сворачивания монетарного стимулирования в США в 2013 году, и распродаж на развивающихся рынках в 2018 году.

«Все откупают назад доллар, — говорит Кэи Ямадзаки, старший управляющий фондами в Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co., компания которого курирует инвестиции на $135 миллиардов. — Учитывая явное расхождение прогнозов по монетарной политике в США и других основных экономиках, есть ощущение, что пока ралли доллара не остановится».

Доходность бондов

В 2018 году ликвидация коротких позиций по доллару способствовала росту индекса Bloomberg Dollar Spot примерно на 5% за три месяца по июнь включительно. Сходным образом в 2013 году закрытие «шортов» внесло вклад в ралли этого же индекса более чем на 3% в первом квартале.

Однако в обоих эпизодах короткие позиции по доллару были далеко не столь масштабными, как сейчас — в 2018 году они достигали чуть менее $24 миллиардов, свидетельствуют агрегированные данные Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами по ряду валют.

Короткие позиции по доллару «были абсолютно массовой болезненной стратегией для всех», говорит Надер Наэйми, глава отдела динамических рынков в AMP Capital Investors Ltd., который перешел от «шортов» к длинным позициям в прошлом месяце. «Короткие позиции были настолько популярными, что стали похожи на растянутую слишком сильно резинку — это было нелогично, учитывая опережающие темпы экономического роста в США», — отметил он.

Некоторые инвесторы говорят, что ключевым фактором будут доходности казначейских облигаций США. Пол Сандху, руководитель отдела квантовых решений по смешанным активам в Азиатско-Тихоокеанском регионе в BNP Paribas Asset Management, не видит «особенного потенциала для дальнейшего укрепления» доллара.

«Я думаю, когда кривая доходности начнет стабилизироваться, вы увидите и стабилизацию динамики валюты», — сказал он.

https://www.finanz.ru/novosti/fondy/vse-otkupayut-dollar-khedzh-fondy-massovo-zakryvayut-stavki-protiv-amerikanskoy-valyuty-1030165652