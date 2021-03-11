В Японии указали на необходимость блокады северных островов

Японский политолог и бывший дипломат Акио Каватао указал на необходимость продемонстрировать готовность и способность заблокировать проливы между северными территориями (временно южные Курильские острова) и материковой Россией для решения территориального вопроса. Об этом он написал в своей статье для портала Newsweek Japan.

Речь идет о проливе Лаперуза и Сангарском проливе — «основных маршрутах снабжения» между материковой РФ и четырьмя северными островами. Однако, считает политолог, Токио не следует спешить с решением курильского вопроса, а подождать, когда мощь России «снизится, как в 1990-е годы». Японии нужно «собраться» и настроиться на «процесс».



Тем не менее, Каватао считает, что Токио уже сейчас нужно начать доказывать мировому сообществу, что «Ялтинское соглашение само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией», соблюдая при этом «спокойствие и хладнокровие». Политолог также заявил о необходимости выстраивания с Москвой таких отношений, которые были бы выгодны для Токио с точки зрения «решения территориального вопроса».

В середине февраля генеральный секретарь японского кабмина Кацунобу Като заявил, что Токио хочет добиться окончательного решения вопроса о принадлежности Курильских островов с РФ.