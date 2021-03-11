В Україні можуть заборонити продаж ліків дітям

Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендував Верховній Раді заборонити в Україні продаж лікарських засобів неповнолітнім громадянам

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, члени комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти проєкт закону № 5122 за основу та в цілому як закон. Основним завданням законопроекту є унеможливлення неконтрольованого споживання медичних препаратів (лікарських засобів) у цілях, відмінних від прямого призначення продукту.

Також комітет підтримав законопроєкт №5131 щодо змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства України про лікарські засоби.

Документ встановлює більш високі штрафи та передбачає, що складати протоколи та розглядати справи щодо таких порушень буде Держлікслужба, яка уповноважена законом контролювати діяльність аптек.