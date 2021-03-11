В США показали домашний аппарат для записи голограмм

Американская компания Liti Holographics представила доступный аппарат для записи голограмм. Он создает на полупрозрачных пластинках изображения, которые воспринимаются по-разному, в зависимости от угла просмотра: это может быть неподвижное изображение объемного предмета или даже гифка.

Голография позволяет записать на двумерной поверхности трехмерное изображение объекта. Принцип записи голограммы основан на использовании двух отдельных лучей, которые, благодаря интерференции волн, позволяют записать на пластине не только интенсивность света, как при обычной фотосъемке, но и фазу волн. В результате на пластине или пленке записывается интерференционная картина, позволяющая восстановить объемное изображение при просмотре голограммы — то есть человек может повертеть платину в руках и увидеть изображенный объект так же, будто он находится у него в руках, за исключением искаженного цвета и некоторых артефактов изображения.

Сама голография была изобретена еще в середине 20 века и с тех пор довольно широко применяется, но для создания голограмм необходимы большие и дорогие аппараты, недоступные обычным людям. Liti Holographics разработала компактный аппарат для создания голограмм. Он имеет размеры 53,3 на 50,8 на 28 сантиметров. Внутри аппарата установлена подвижная площадка, на которой располагается пластина для голограммы, а над ней закреплен лазерный блок.

Судя по описанию на странице аппарата на Kickstarter, в нем используется не единомоментная запись всей голограммы, а дискретная. Аппарат условно разбивает пластину на квадратные блоки размером в один миллиметр и по очереди работает с каждым из них, записывая в них изображение с соответствующими перспективами.

В отличие от обычных аппаратов для записи голограмм у нового есть несколько важных ограничений. Во-первых, каждый «пиксель» отображает не непрерывное изображение, а лишь 23 перспективы для разных углов. Во-вторых, у получающихся голограмм есть только параллакс, проявляющийся при движении наблюдателя по горизонтали.

Аппарат работает с 3D-моделями, которые можно запечатлеть на пластине в виде объемного предмета, а также с видеозаписями, которые можно «разложить» по углам наблюдения: при повороте пластины кадры будут сменяться подобно гифке.

На момент написания заметки на Kickstarter минимальная стоимость аппарата составляла 999 долларов, а после старта производства она будет составлять 1600 долларов. Первые поставки покупателям начнутся в сентябре 2021 года.