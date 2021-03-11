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В Мексике феминистки облили бензином и подожгли кордон из женщин-полицейских

феминистки,Мексика,страны,политика

В Мексике феминистки, выступающие против насилия и дискриминации, облили бензином и подожгли кордон из женщин-полицейских со щитами, в результате чего пострадали 62 сотрудницы полиции и еще 19 гражданских.

В понедельник, 8 марта в Мехико прошел марш солидарности в борьбе за равные права и эмансипацию. Местные власти огородили исторические здания и памятники для защиты от вандализма.

Акция протеста началась на площади революции (центр Мехико), где протестующие феминистки снесли ограждение к лифту триумфальной арки, после чего, вооруженные молотками и краской, отправились к Национальному дворцу.

Под президентским балконом феминисткам удалось сломать металлическое ограждение здания, где их ожидал безоружный кордон. Активистки облили стоящих женщин-полицейских бензином и подожгли.

11 марта, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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