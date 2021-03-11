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В Индонезии автобус сорвался в ущелье: десятки погибших

На острове Ява в Индонезии пассажирский автобус сорвался в ущелье с 20-метровой высоты: погибли не менее 27, пострадали 39 человек.

Как сообщили в Минтрансе Индонезии, инцидент произошел вблизи города Сумеданг.

Согласно информации, водитель не справился с управлением.

Некоторые пассажиры сообщили, что у транспортного средства отказали тормоза.

Автобус перевозил школьников, родителей и учителей.

По факту ведется следствие.

ДТП в Индонезии распространены из-за низкого уровня безопасности и плохой инфраструктуры.

11 марта, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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