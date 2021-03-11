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Ізраїль дозволив польоти до Києва під час карантину: розклад до 20 березня Twitter обеспокоен попытками ограничить работу соцсети в России » В Индонезии автобус сорвался в ущелье: десятки погибших На острове Ява в Индонезии пассажирский автобус сорвался в ущелье с 20-метровой высоты: погибли не менее 27, пострадали 39 человек. Как сообщили в Минтрансе Индонезии, инцидент произошел вблизи города Сумеданг. Согласно информации, водитель не справился с управлением. Некоторые пассажиры сообщили, что у транспортного средства отказали тормоза. Автобус перевозил школьников, родителей и учителей. По факту ведется следствие. ДТП в Индонезии распространены из-за низкого уровня безопасности и плохой инфраструктуры.